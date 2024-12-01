Заяц выбежал на трассу перед лыжниками во время гонки Кубка мира
Заяц появился на лыжной трассе во время этапа Кубка мира в финской Руке.
Сегодня проходил коньковый масс-старт на 20 км среди мужчин. В начале гонки на одном из поворотов заяц выпрыгнул перед лыжниками и пробежал несколько метров дистанции. Они избежали контакта.
Весь подиум в гонке заняли норвежцы: победил Харальд Амундсен, вторым стал Ян Томас Йенссен, третьим – Мартин Левстрем Ниенге. Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клэбо снялся перед стартом из-за болезни.
Скриншоты: трансляция канала Eurosport 1.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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