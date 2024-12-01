Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» взял верх над УНИКСом в гостях, 26 очков Тримбла обеспечили ЦСКА уверенную победу над «Самарой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Московский ЦСКА уверенно переиграл «Самару». Мело Тримбл стал стал самым результативным игроком матча с 26 очками. Защитник также сделал рекордные в сезоне лиги 7 перехватов.

В центральном матче недели краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над УНИКСом в Казани.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-3, УНИКС – 11-5, Пари Нижний Новгород – 8-8, Уралмаш – 8-9, Парма – 7-10, Самара – 6-10, Автодор – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 4-12, Астана – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.