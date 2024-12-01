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  • Поражение «Барсы», Гончаренко угрожал судье, ничья «Баварии» и «Дортмунда», победы СКА, «Арсенала», «Милана» и другие новости
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Поражение «Барсы», Гончаренко угрожал судье, ничья «Баварии» и «Дортмунда», победы СКА, «Арсенала», «Милана» и другие новости

1. В 17-м туре Мир РПЛ ЦСКА, играя дома в большинстве полчаса, на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0), «Акрон» одолел «Оренбург» (1:0).

«Героем» дня стал тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко – белорус сказал «Ян, тебе недолго осталось» судье Бобровскому в подтрибунке после игры. В протокол попала запись о том, что специалист «акцентировано угрожал арбитру». Сам Гончаренко не видит проблемы и повода для дисквалификации.

2. «Барселона» внезапно проиграла «Лас-Пальмасу» дома (1:2) в 15-м туре Ла Лиги и довела серию без побед до трех матчей – теперь «Реал» уже первый в таблице по потерянным очкам. «Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид» (5:0).

3. СКА победил «Амур» (7:5) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Автомобилист» проиграл «Трактору» (3:5), «Салават» был сильнее «Спартака» (5:1), «Адмирал» взял верх над «Сочи» (4:3). Шабанов возглавил гонку бомбардиров – у него 32 очка в 32 играх.

4. «Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Баварией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги, пропустив на 85-й минуте, Кейн получил травму. «РБ Лейпциг» дома был разгромлен «Вольфсбургом» (1:5), «Байер» в гостях справился с «Унионом» (2:1).

5. НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина одолел «Нью-Джерси» (6:5) – 4-я победа подряд и 1-е место на Востоке. «Филадельфия» обыграла «Сент-Луис» (3:2 ОТ), Мичков набрал 1+1 и опять забил в овертайме (повторил рекорд лиги по числу таких голов в возрасте до 20 лет). «Миннесота» справилась с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) и делит лидерство в общей таблице лиги с «Виннипегом», Капризов набрал 1+1, Свечков забил первый гол в лиге. «Вегас» был разгромлен «Ютой» (0:6), Самсонов пропустил 6 шайб за 20 минут, в том числе курьезную – после паса сопернику. Все результаты дня – здесь

6. «Арсенал» в гостях разгромил «Вест Хэм» (5:2) в 13-м туре АПЛ.

7. Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара, Норрис пропустил его перед финишем и стал вторым. Ферстаппен выиграл квалификацию – это его первый поул с июня и 9-й в сезоне.

8. Пишут, что Игорь Осинькин покинет пост тренера «Крыльев Советов» на следующей неделе, решение принято. Хотя есть информация, что его уговаривают остаться – специалисту не понравились слова губернатора Самарской области про «100 млн за увольнение непрофессионала». А между тем МВД начало проверку после слов Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе, опрошены руководители «Крыльев».

9. «Милан» на своем поле крупно обыграл «Эмполи» (3:0) в 14-м туре Серии А.

10. НБА. «Финикс» продлил до четырех серию поражений «Голден Стэйт», «Милуоки» с 42+12+11 от Янниса победил «Вашингтон», 28 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт» и другие результаты

11. Норвегия выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону в Контиолахти. Элла Халварссон и Себастьян Самуэльссон победили в сингл-миксте. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на этапе Кубке России в Ханты-Мансийске.

12. «Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории, хотя играл в меньшинстве весь финал против «Атлетико Минейро» Халка (3:1) после удаления Грегоре за удар шипами в голову на 30-й секунде.

13. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на этапе Кубке мира в Финляндии. У женщин победила шведка Йоханна Хагстрем.

14. Баннер «Красная армия освободила Варшаву» вывесили фанаты «Омонии» на матче с «Легией». Польский клуб пожаловался в УЕФА.

15. Состоялась жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России. «Зенит» сыграет с «Ростовом», а ЦСКА против «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ. «Спартак» встретится с «Акроном», а «Краснодар» – с «Ахматом» во 2-м этапе 1/4 финала пути регионов.

16. «ПСЖ» без Матвея Сафонова дома разделил очки с «Нантом» (1:1) в 13-м туре Лиги 1. Доннарумма снова не спас парижан. Итальянец интересен «Интеру», «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Баварии», вратарь обдумывает будущее в клубе на фоне ротации с россиянином.

17. Канадского тренера Пауэра признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних фигуристок.

18. У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей. По предварительным данным, он взял эти деньги в долг, а потом проиграл на ставках.

Цитаты дня:

«Чудак с первых минут убивал и душил до последней. Я такого никогда не видел. Но «Пари НН» не «Спартак» и не «Зенит», никто не будет обсуждать». Никита Медведев о судействе Бобровского

«Верила, что я собака. Пристегивала от маминой сумочки цепочку-ошейник и бежала как в упряжке». Олимпийская чемпионка Близнюк о квадробинге в детстве

Адвокат Бушманов о нарушениях ПДД Загитовой: «Чувство безнаказанности приводит и к более тяжким последствиям. Как в деле актера Ефремова»

Макс Ферстаппен: «Болид «Ред Булл» ужасен, им невозможно управлять»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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