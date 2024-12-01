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Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» два гола и ассист в 3 последних играх

Александр Головин забил во втором матче Лиги 1 подряд.

Полузащитник «Монако» завершил контратаку ударом из пределов штрафной площади в игре против «Марселя» в 13-м туре.

22 ноября россиянин поразил ворота «Бреста» (3:2). Между этими матчами Головин также отметился результативной передачей в игре с «Бенфикой» (2:3) в Лиге чемпионов.

До этой серии Александр не отмечался результативными действиями в нынешнем сезоне.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако» (0:1, перерыв).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoМарсель
logoБенфика
logoМонако
logoБрест
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
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