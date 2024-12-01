Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» два гола и ассист в 3 последних играх

Александр Головин забил во втором матче Лиги 1 подряд.

Полузащитник «Монако » завершил контратаку ударом из пределов штрафной площади в игре против «Марселя » в 13-м туре.

22 ноября россиянин поразил ворота «Бреста » (3:2). Между этими матчами Головин также отметился результативной передачей в игре с «Бенфикой» (2:3) в Лиге чемпионов .

До этой серии Александр не отмечался результативными действиями в нынешнем сезоне.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако» (0:1, перерыв).