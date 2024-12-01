Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» два гола и ассист в 3 последних играх
Александр Головин забил во втором матче Лиги 1 подряд.
Полузащитник «Монако» завершил контратаку ударом из пределов штрафной площади в игре против «Марселя» в 13-м туре.
22 ноября россиянин поразил ворота «Бреста» (3:2). Между этими матчами Головин также отметился результативной передачей в игре с «Бенфикой» (2:3) в Лиге чемпионов.
До этой серии Александр не отмечался результативными действиями в нынешнем сезоне.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Монако» (0:1, перерыв).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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