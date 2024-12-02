НБА. «Кливленд» взял верх над «Бостоном», «Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы», «Клипперс» победили «Денвер» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
В ранних матчах «Бруклин» уступил «Орландо», «Мемфис» победил «Индиану».
Позже состоялись встречи лидеров конференций. «Кливленд» одолел «Бостон» на Востоке. У «Селтикс» была самая длинная на данный момент серия из 7 побед в лиге. «Хьюстон» вырвал победу у «Оклахомы» на Западе, «Клипперс» победили «Денвер».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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