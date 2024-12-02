НБА. «Кливленд» взял верх над «Бостоном», «Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы», «Клипперс» победили «Денвер» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

В ранних матчах «Бруклин » уступил «Орландо », «Мемфис » победил «Индиану».

Позже состоялись встречи лидеров конференций. «Кливленд» одолел «Бостон » на Востоке. У «Селтикс» была самая длинная на данный момент серия из 7 побед в лиге. «Хьюстон » вырвал победу у «Оклахомы» на Западе, «Клипперс» победили «Денвер».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.