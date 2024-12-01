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  • ❄️ Кубок России. Команда Смольской и Лазовского выиграла смешанную эстафету, команда Мошковой и Поршнева – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я
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❄️ Кубок России. Команда Смольской и Лазовского выиграла смешанную эстафету, команда Мошковой и Поршнева – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я

Белорусские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) – 1:06.45,8 (0+9)

2. ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев) – 0,2 (0+5)

3. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин) – 32,6 (0+11)

4. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов) – 1.15,3 (1+9)

5. Тюменская область (Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын) – 3.08,2 (2+9)

6. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Кирилл Киливнюк, Евгений Сидоров) – 3.09,7 (1+9)

7. Тюменская область-2 (Ульяна Нигматуллина, Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев) – 4.09,4 (1+14)

8. Беларусь-2 (Дарья Кудаева, Елена Кулак, Павел Белько, Иван Тулатин) – 4.20,7 (1+17)

9. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Олег Домичек, Роман Еремин) – 5.02,4 (5+14)

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoМаксим Воробей
Карина Талменева
Илона Знакова
logoНикита Поршнев
Алексей Зубарев
Алексей Вагин
logoИрина Казакевич
Михаил Бурундуков
logoАлександр Поварницын
Полина Плюснина
Дарья Кудаева
Евгений Сидоров
Вячеслав Малеев
Владислав Зотов
logoсборная России жен
Виктория Метеля
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Юлия Шеллер
Иван Тулатин
Олег Домичек
logoАнна Грухвина
Павел Жилин
Роман Еремин
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoсборная России
Кира Дюжева
logoКристина Резцова
logoВасилий Томшин
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
сборная Беларуси
Рустам Каюмов
Анна Григорьева
Вадим Истамгулов
Виктор Плицев
logoДмитрий Лазовский
Маргарита Болдырева
logoсборная Беларуси жен
смешанная эстафета
Савелий Коновалов
logoЕкатерина Мошкова
logoКирилл Стрельцов
Анастасия Гришина
Елизавета Фролова
Дмитрий Мысев
Жанна Максимович
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Софья Цыплухина
результаты
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок России
Кирилл Киливнюк
Павел Белько
сборная ХМАО-Югры жен
сборная Тюменской области жен
сборная Тюменской области
сборная ХМАО-Югры
logoАнастасия Шевченко
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