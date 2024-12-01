❄️ Кубок России. Команда Смольской и Лазовского выиграла смешанную эстафету, команда Мошковой и Поршнева – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
1-й этап
Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) – 1:06.45,8 (0+9)
2. ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев) – 0,2 (0+5)
3. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин) – 32,6 (0+11)
4. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов) – 1.15,3 (1+9)
5. Тюменская область (Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын) – 3.08,2 (2+9)
6. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Кирилл Киливнюк, Евгений Сидоров) – 3.09,7 (1+9)
7. Тюменская область-2 (Ульяна Нигматуллина, Маргарита Болдырева, Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев) – 4.09,4 (1+14)
8. Беларусь-2 (Дарья Кудаева, Елена Кулак, Павел Белько, Иван Тулатин) – 4.20,7 (1+17)
9. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Олег Домичек, Роман Еремин) – 5.02,4 (5+14)
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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