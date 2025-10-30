  • Спортс
  Владислав Радимов: «Спартак» смотреть невозможно, неинтересно, качества игры абсолютно нет. Допускаю, что игрокам комфортно со Станковичем – его просто так не выгонишь»
Владислав Радимов: «Спартак» смотреть невозможно, неинтересно, качества игры абсолютно нет. Допускаю, что игрокам комфортно со Станковичем – его просто так не выгонишь»

Владислав Радимов назвал ужасающим качество игры «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург» (1:0) в матче Мир РПЛ.

– Что это было в исполнении «Спартака» в матче с «Оренбургом»? Первый тайм, замена Барко в перерыве. Как все это оценить?

– Надо понять, почему заменили Барко. Понятно, что это не по травме, по качеству игры. А почему? Плохая игра? Это точно не так.

И проблема в том, что «Оренбург» ведь не закрывался, как обычно говорят – ну, приехали, поставили автобус, тяжело было вскрывать.

Я до сих пор не понимаю, почему Дмитриев не выходит в стартовом составе, когда нужна скорость, единоборства, закрывать оборону. Когда он выходит с стартовом в составе, то доказывает свою состоятельность.

Это, конечно, не мои проблемы, но если характеризовать в двух словах, то это было очень плохое качество игры от «Спартака». Три очка, вопросов нет, но качество игры ужасающе.

– Доработает ли Станкович до зимнего перерыва?

– Я думаю, что да. Доработает как раз до зимы и поедет домой… С Абаскалем ведь то же самое происходило. Эмоциональный всплеск первый год. Получается все более-менее.

Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается. И это немаловажно в создании коллектива. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь.

Другое дело, что самое главное – это качество игры, которого абсолютно нет. Невозможно смотреть «Спартак, неинтересно.

И еще я заметил, что «Спартаку» в матче с «Оренбургом» не нужен был темп – это было заметно по всем действиям игроков, например, по тому, как Денисов бросал из аута.

Команда, которая пытается доминировать, она пытается быстрее мяч в игру вводить, чтобы быстрее все это было. Вот этого абсолютно нет.

Мяч сохранить, в центр, отдать назад, очень много поперечных передач… Если все хотели спартаковский футбол, то это точно не он. А современный футбол – быстрый, максимально интенсивный, это тоже не про ауты Денисова.

Верю ли я в то, что «Спартак» сможет, как в прошлом году, в концовке прибавить? Вообще не верю. То есть в прошлом году как-то за тренера играли, казалось. Сейчас такого вообще нет. Вот какая-то апатия, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
