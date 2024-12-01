Хвича о протестах в Грузии: «Никто не стоит выше воли народа. Остановите насилие и агрессию!»

Хвича Кварацхелия высказался о протестах в Грузии.

28 и 29 ноября в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые акции протеста. Они начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Полиция разгоняла протестующих.

«Слежу за текущими событиями в нашей стране и хочу высказать свое мнение и позицию как гражданина.

Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор, и отклоняться от этого пути нельзя. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Переживаю за мою страну, мой народ. Больно и эмоционально видеть распространяемые видео. Остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы больше, чем когда-либо!» – написал вингер сборной Грузии и «Наполи » в сторис инстаграма.