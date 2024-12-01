Хвича о протестах в Грузии: «Никто не стоит выше воли народа. Остановите насилие и агрессию!»
28 и 29 ноября в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые акции протеста. Они начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Полиция разгоняла протестующих.
«Слежу за текущими событиями в нашей стране и хочу высказать свое мнение и позицию как гражданина.
Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор, и отклоняться от этого пути нельзя. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.
Переживаю за мою страну, мой народ. Больно и эмоционально видеть распространяемые видео. Остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы больше, чем когда-либо!» – написал вингер сборной Грузии и «Наполи» в сторис инстаграма.
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