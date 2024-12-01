«2023, 2024: ноль штрафов. Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями ПДД». Вероника Степанова показала фото за рулем авто

Вероника Степанова пошутила о нарушениях ПДД со стороны Алины Загитовой.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз .

Победитель ОИ в лыжных гонках Степанова опубликовала в своем телеграм-канале фото за рулем авто.

«2023: 0 штрафов. 2024: 0 штрафов (пока).

Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями правил дорожного движения 🤓», – написала Степанова.