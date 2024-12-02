Марченко забил во 2-м матче подряд – «Чикаго». У него 4+4 в последних 5 играх

Кирилл Марченко забросил шайбу в матче с «Чикаго» (6:3).

Форвард «Коламбуса » забил во второй игре подряд, в последних 5 матчах чемпионата НХЛ он набрал 8 (4+4) очков.

Всего в 23 играх сезона на счету россиянина 24 (10+14) балла.

В матче с «Чикаго» за 18:17 (2:16 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Марченко 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».