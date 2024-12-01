Тарасенко забил 4-й гол в сезоне в матче c «Ванкувером». У него 11 очков в 23 играх
Владимир Тарасенко забил гол в матче против «Ванкувера».
Нападающий «Детройта» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (4:5 ОТ).
Владимир Тарасенко провел на льду 15:01 и отметился 3 бросками в створ ворот.
Всего на его счету теперь 11 (4+7) баллов в 23 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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