Тарасенко забил 4-й гол в сезоне в матче c «Ванкувером». У него 11 очков в 23 играх

Владимир Тарасенко забил гол в матче против «Ванкувера».

Нападающий «Детройта » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (4:5 ОТ).

Владимир Тарасенко провел на льду 15:01 и отметился 3 бросками в створ ворот.

Всего на его счету теперь 11 (4+7) баллов в 23 играх сезона.