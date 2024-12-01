«Спартак» разорвал «Краснодар» – 3:0! Угальде сделал дубль, Барко тоже забил

«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте счет открыл форвард красно-белых Манфред Угальде , лидирующий в списке лучших бомбардиров чемпионата России. На 28-й игрок из Коста-Рики сделал дубль. На 93-й хавбек Эсекиэль Барко довел счет до разгромного.

«Спартак » набрал 34 очка и вышел на 3-е место. До «Краснодара » – 4 балла, до «Зенита» – 5.

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