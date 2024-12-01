«Спартак» разорвал «Краснодар» – 3:0! Угальде сделал дубль, Барко тоже забил
«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 17-й минуте счет открыл форвард красно-белых Манфред Угальде, лидирующий в списке лучших бомбардиров чемпионата России. На 28-й игрок из Коста-Рики сделал дубль. На 93-й хавбек Эсекиэль Барко довел счет до разгромного.
«Спартак» набрал 34 очка и вышел на 3-е место. До «Краснодара» – 4 балла, до «Зенита» – 5.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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