Дмитрий Губерниев: «Может, нашему биатлону не хватает такого человека, как Усманов. Что касается лыж, поляна уже зачищена бомбометательницей»

Губерниев предположил, что биатлону не хватает такого человека, как Усманов.

30 ноября российский предприниматель Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования (FIS).

– Можно ли сказать, что российскому биатлону и лыжным гонкам не хватает такого же влиятельного человека, как Алишер Усманов, для восстановления позиций на мировой арене?

– Если говорить о Михаиле Прохорове (предприниматель, бывший глава Союза биатлонистов России – Спортс’‘), то он пропал с радаров. Может, нашему биатлону и не хватает такого человека, как Усманов. Важно, что он действительно любит свой вид спорта, фехтование. А усилий Прохорова для развития нашего биатлона было недостаточно, и ошибок было полно. И вообще где он сейчас? Ау, Михаил!

Что касается наших лыжных гонок, то поляна уже зачищена бомбометательницей, поэтому никто из влиятельных людей не рискнет прийти. С ней никто никуда возвращаться не будет, – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

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