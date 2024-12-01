  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Может, нашему биатлону не хватает такого человека, как Усманов. Что касается лыж, поляна уже зачищена бомбометательницей»
79

Дмитрий Губерниев: «Может, нашему биатлону не хватает такого человека, как Усманов. Что касается лыж, поляна уже зачищена бомбометательницей»

Губерниев предположил, что биатлону не хватает такого человека, как Усманов.

30 ноября российский предприниматель Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования (FIS).

– Можно ли сказать, что российскому биатлону и лыжным гонкам не хватает такого же влиятельного человека, как Алишер Усманов, для восстановления позиций на мировой арене?

– Если говорить о Михаиле Прохорове (предприниматель, бывший глава Союза биатлонистов России – Спортс’‘), то он пропал с радаров. Может, нашему биатлону и не хватает такого человека, как Усманов. Важно, что он действительно любит свой вид спорта, фехтование. А усилий Прохорова для развития нашего биатлона было недостаточно, и ошибок было полно. И вообще где он сейчас? Ау, Михаил!

Что касается наших лыжных гонок, то поляна уже зачищена бомбометательницей, поэтому никто из влиятельных людей не рискнет прийти. С ней никто никуда возвращаться не будет, – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «После слов про бомбометание Вяльбе превратилась в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoДмитрий Губерниев
logoАлишер Усманов
logoМихаил Прохоров
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoСоюз биатлонистов России
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку»
6826 ноября, 19:49
Губерниев – на слова Вяльбе о росте интереса к лыжам в России: «Приумножается за счет лондонских болельщиков»
2824 ноября, 13:19
Дмитрий Губерниев: «Всю свою пользу Вяльбе перекрыла неимоверным вредом, который она приносит российским лыжам. Могу представить, что она уйдет с поста главы ФЛГР»
13416 ноября, 17:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Симен Хегстад Крюгер: «Раньше у норвежцев было больше командной тактики. За годы без России все немного стерлось, сейчас мы больше соревнуемся между собой»
3сегодня, 13:01
Елена Вяльбе: «Давайте спокойнее относиться к результатам Большунова. Он же не робот, он человек, дайте ему время восстановиться»
3сегодня, 11:14
Елена Вяльбе: «У Большунова есть проблемы, разговаривала с ним вчера. Будем надеяться, что ничего серьезного»
11сегодня, 08:51
Юрий Бородавко: «Отстранение от международных стартов психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу»
41сегодня, 08:00
Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России
3сегодня, 07:24
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл спринт классическим стилем, Коростелев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала
18сегодня, 06:45
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я
10сегодня, 06:33
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
1сегодня, 06:09
Большунов выбыл в 1/4 финала классического спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи
1сегодня, 05:50
Дмитрий Губерниев: «Не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией»
6сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
15вчера, 16:52
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Горбунов лидирует, Ардашев – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 4-й
вчера, 14:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я, Фалеева – 4-я
вчера, 13:55
Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я
4вчера, 13:40
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01