Игорь Семшов: «Мы слишком многого ждали от «Динамо», ожидания оказались преждевременными или даже завышенными – не все готовы к давлению и борьбе за титул»

Игорь Семшов высказался о завышенных ожиданиях в отношении «Динамо».

Команда тренера Валерия Карпина ранее уступила «Зениту» (1:2) и занимает девятую позицию в таблице Мир РПЛ.

«Мне понравился Расулов – молодой вратарь «Динамо». Ему дали шанс, и поутихли разговоры о том, что клуб ищет вратаря.

На мой взгляд, у Расулова есть шанс вырасти в хорошего голкипера. Сейчас видно, что «Динамо» уже не сильно и разыгрывает мяч от вратаря, он не так часто участвует в выходе в атаку -требуется только не ошибаться, не привозить голы.

И сейчас Расулов выиграл конкуренцию у Лунева и Лещука. Надо доверять, тем более что и вся команда выглядит плохо – дело не во вратаре.

Я в целом по составу «Динамо» хочу сказать – не так много игроков, которые знают, что такое чемпионство. Да, есть Сергеев, но он не был в «Зените» основным, это игрок ротации. Есть Миранчук, но он не был лидером «Локомотива» в чемпионский год.

Мы слишком многого ждали от «Динамо», и ожидания оказались преждевременными или даже завышенными – не все готовы к такому давлению и борьбе за титул, когда команду рассматривают именно как претендента на золото», – сказал бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
