Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)
Окон досрочно уйдет из «Альпин» .
По данным издания Autosport, Эстебан Окон покинет команду «Альпин» сразу после Гран-при Катара, где сошел из-за аварии на первом круге.
Ожидается, что на место француза посадят Джека Дуэна – которого ранее по ходу сезона объявили в качестве основного пилота «Альпин» в 2025-м.
Как пишет издание, в команде рассматривали возможность досрочного ухода Окона на протяжении последнего времени в связи со слабыми выступлениями на фоне успехов его напарника Пьера Гасли.
Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
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