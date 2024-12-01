В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на Кубке России
В лыжника Александра Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи.
1 декабря спортсмены пробежали классическую 10-километровку с раздельным стартом. На одном из отрезков дистанции коптер влетел в Большунова, зацепив ногу и лыжную палку.
На финише Большунов занял девятое место, уступив 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.
Скриншоты: трансляция Федерации лыжных гонок России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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