В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на Кубке России

В лыжника Александра Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на этапе ФосАгро Кубка России в Вершине Теи.

1 декабря спортсмены пробежали классическую 10-километровку с раздельным стартом. На одном из отрезков дистанции коптер влетел в Большунова, зацепив ногу и лыжную палку.

На финише Большунов занял девятое место, уступив 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.

Скриншоты: трансляция Федерации лыжных гонок России.