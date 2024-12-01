«Локомотив» дома проиграл «Химкам» – 1:3. У Веры гол и ассист, Заболотный и Бакаев тоже забили

«Локомотив» уступил «Химкам» (1:3) в 17-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счет открыл Антон Заболотный. На 29-й счет сравнял Владислав Сарвели. На 32-й Зелимхан Бакаев с паса Лукаса Веры вновь вывел «Химки» вперед. На 66-й Вера забил сам.

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