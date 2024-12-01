«Спартак» вошел в топ-3 РПЛ, опередив «Локо». «Зенит» остался первым и сохранил отрыв от «Краснодара» в 1 очко

«Спартак» поднялся в первую тройку в Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар» (3:0) в 17-м туре. Теперь у нее 34 очка, как и у «Локомотива », но есть преимущество в личных встречах (1:3 в первой игре и 5:2 во второй). Также догнать их может «Динамо » (31 очко после 16 игр).

«Зенит » сохранил первую строчку в таблице по итогам тура, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» (2:3). У петербуржцев 39 очков. Вторым идет «Краснодар » с 38 баллами.