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«Спартак» вошел в топ-3 РПЛ, опередив «Локо». «Зенит» остался первым и сохранил отрыв от «Краснодара» в 1 очко

«Спартак» поднялся в первую тройку в Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар» (3:0) в 17-м туре. Теперь у нее 34 очка, как и у «Локомотива», но есть преимущество в личных встречах (1:3 в первой игре и 5:2 во второй). Также догнать их может «Динамо» (31 очко после 16 игр).

«Зенит» сохранил первую строчку в таблице по итогам тура, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» (2:3). У петербуржцев 39 очков. Вторым идет «Краснодар» с 38 баллами.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
logoСпартак
logoЗенит
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
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