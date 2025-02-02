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  • Фиаско «Реала», 877-й гол Овечкина, шоу Ротенберга на пресс-конференции, 7:0 в АПЛ, Рублев проиграл 102-й ракетке мира, Дончич переходит в «Лейкерс» и другие новости
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Фиаско «Реала», 877-й гол Овечкина, шоу Ротенберга на пресс-конференции, 7:0 в АПЛ, Рублев проиграл 102-й ракетке мира, Дончич переходит в «Лейкерс» и другие новости

1. «Реал» внезапно уступил «Эспаньолу» (0:1) в гостях в 22-м туре Ла Лиги, не обошлось без судейского скандала. А «Атлетико» дома справился с «Мальоркой» (2:0), и теперь команда Диего Симеоне отстает от «Мадрида» всего на 1 очко перед очным матчем на «Бернабеу» через неделю.

2. СКА в гостях одолел «Динамо» Москва (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Локомотив» уступил «Металлургу» (2:3), ЦСКА разгромил «Торпедо» (6:1).

Роман Ротенберг снова устроил шоу на пресс-конференции. Сперва дал странный ответ на вопрос об антирекорде СКА по пропущенным голам за сезон: «А сколько забили? Давайте посчитаем с 1946-го. В 1945-м мы победили фашистов – это важнее, чем сколько мы пропустили. Ноль пропустим до конца сезона, спорим?» Потом вспомнил о своей роли в судьбе Никиты Гусева: «Был никому не нужен, его на улицу выкинули, я лично участвовал, чтобы забрать его из «Югры». Он стал одним из лучших в мире, сделал правильные выводы из того, что мы обсуждали».

Пригрозил фанатам  клуба из Санкт-Петербурга санкциями: «Если будут матом орать на трибуне – дисквалифицируем пожизненно. У нас 22 тысячи посещаемость, такие люди нам не нужны. Мы не должны вестись на провокации». Рассказал, что «многим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ – предлагают 10 млн долларов в год. Мне звонят, у нас диалог, совместно развиваем хоккей». А напоследок подарил будильник журналистке: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все».

3. «Ливерпуль» в гостях разобрался с «Борнмутом» (2:0) в 23-м туре АПЛ, Салах забил 177-й и 178-й голы в лиге, обогнал Лэмпарда и занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. «Ноттингем Форест» разнес «Брайтон» (7:0), «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Вулвс» (0:2).

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Виннипегу» (4:5 ОТ), Овечкин забросил 877-ю шайбу в лиге (до рекорда Гретцки осталось 17), а также отметился 5 силовыми приемами, у Наместникова – 2 передачи. «Рейнджерс» проиграли «Бостону» (3:6), Шестеркин пропустил 5 шайб, Панарин ассистировал Миллеру, сделавшему дубль в первом матче после возвращения в команду. «Тампа» уступила «Айлендерс» (2:3 ОТ), несмотря на гол Кучерова на 60-й минуте. Все результаты дня – здесь

5. Швейцарский фигурист Лукас Бричги победил на чемпионате Европы в Таллине, Николай Мемола (Италия) – 2-й, Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 3-й. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли в танцах на льду, Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) – 2-е, Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – 3-и.

6. Трансферы. «Зенит» продал форварда Изидора в английский «Сандерленд». «Химки» объявили об уходе Глушакова. Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года, клуб закрыл сделку с ЦСКА. Переход Илича в «Спартак» за 16 млн евро и бонусы на финальном этапе. ЦСКА договорился с «Фламенго» о покупке 18-летнего Лоррана за 8 млн евро. «Ростов» может арендовать Зиньковского у «Спартака». Сперцян интересен «Лидсу».

«МЮ» и «Астон Вилла» согласовали платную аренду Рэшфорда с правом выкупа. «Тоттенхэм» обратился к «МЮ» по Гарначо, манкунианцы готовы продать вингера за 60 млн фунтов. «Милан» закрывает сделку по Хименесу за 32 млн евро плюс бонусы.

7. «Бавария» дома чуть не упустила победу над «Хольштайн Киль» (4:3) в 20-м туре Бундеслиги, «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Хайденхайма» (2:1) в гостях, «Унион» сдержал «Лейпциг» (0:0). 

8. Исраэль Адесанья техническим нокаутом во втором раунде проиграл Нассурдину Имавову в главном событии UFC Fight Night 250 в в Эр-Рияде, Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу, Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка и другие результаты боев в Саудовской Аравии.

9. НБА. Трипл-дабл Леброна (33+11+12) позволил «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Йорк», 41 очко Уиггинса помогло «Оклахоме» разгромить «Сакраменто» и другие результаты.  

Кроме того, анонсирован трейд-блокбастер – Лука Дончич перейдет из «Далласа» в «Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса в рамках трехсторонней сделки с участием 6 игроков.

10. «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях разгромил «Брест» (5:2) в 20-м туре Лиги 1, «Монако» Александра Головина одержал волевую победу над «Осером» (4:2).

11. Шотландия обыграла Италию в первом туре Кубка шести наций по регби, Ирландия победила Англию.

12. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл 102-й ракетке мира Александру Ковачевичу в 1/2 финал ATP 250 в Монпелье, Феликс Оже-Альяссим вышел в финал.

13. Базовая зарплата Макса Ферстаппена – 65 млн долларов в 2025 году, Льюиса Хэмилтона – 60 млн, Шарля Леклера – 34. Все зарплаты – здесь.

14. Норвежские лыжники заняли топ-3 в классическом спринте на Кубке мира в Италии, победил Эрик Валнес. У женщин выиграла шведка Майя Далквист.

15. Экс-порноактриса Бавель заявила, что Касильяс на поле лучше, чем в постели, и назвала бывшего вратаря «Реала» скупым. Ее расстроила уклончивая реакция чемпиона мира в составе сборной Испании на публикацию их совместных фото в прессе.

Цитаты дня:

«Испания всегда разделена: республиканцы и монархисты, атеисты и верующие. Но все согласны с тем, что Винисиус – придурок». Вингера «Реала» высмеяли в песне на карнавале в Кадисе

ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»

Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»

Глава WADA Банька: «Российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с кодексом WADA»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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