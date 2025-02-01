«Зенит» объявил о полноценном переходе Изидора в «Сандерленд»

Вильзон Изидор окончательно покинул «Зенит».

Сине-бело-голубые и «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе, достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в английский клуб.

Летом прошлого года Изидор был арендован «Сандерлендом » на один сезон с обязательством выкупа.

За «Зенит » французский форвард провел один сезон. На его счету 26 матчей и четыре гола во всех турнирах.

Статистику форварда можно изучить здесь .