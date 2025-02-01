«Зенит» объявил о полноценном переходе Изидора в «Сандерленд»
Вильзон Изидор окончательно покинул «Зенит».
Сине-бело-голубые и «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе, достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в английский клуб.
Летом прошлого года Изидор был арендован «Сандерлендом» на один сезон с обязательством выкупа.
За «Зенит» французский форвард провел один сезон. На его счету 26 матчей и четыре гола во всех турнирах.
Статистику форварда можно изучить здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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