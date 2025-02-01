«Бавария» чуть не упустила победу над «Хольштайн Киль» – 4:3! Кейн и Скрибски сделали дубли
«Бавария» обыграла «Хольштайн Киль» (4:2) в матче 20-го тура Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 19-й минуте счет отрыл хавбек хозяев Джамал Мусиала. На второй добавленной к первому тайму ворота соперника поразил Харри Кейн. На 46-й второго тайма англичанин сделал дубль. На 54-й Серж Гнабри забил 4-й гол мюнхенцев.
На 62-й один мяч отыграл Финн Порат. На 91-й забил Стивен Скрибски. На 93-й немецкий хавбек сделал дубль. Тимо Беккер сделал 2 голевых паса.
«Бавария» набрала 51 очко и на 9 баллов опережает идущий вторым «Байер» у которого есть матч в запасе. «Хольштайн Киль» занимает предпоследнее место, имея 12 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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