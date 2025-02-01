«Атлетико» победил «Мальорку» – 2:0. Лино и Гризманн забили

«Атлетико» обыграл «Мальорку» (2:0) в матче 22-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 26-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Самуэл Лино . На 93-й точку поставил форвард Антуан Гризманн .

«Атлетико » набрал 48 очков и на 1 балл отстает от лидирующего «Реала», который сыграет сегодня.

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