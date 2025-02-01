«Химки» объявили об уходе Глушакова

Денис Глушаков покинул «Химки».

Подмосковный клуб объявил об уходе 38-летнего полузащитника.

Глушаков играл за красно-черных с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024-го. В составе команды он провел 75 матчей, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .