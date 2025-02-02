Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса пройдет с участием 3 команд и 6 игроков
Шэмс Чарания раскрыл подробности крупной сделки.
«Даллас», «Лейкерс» и «Юта» получат следующие активы по итогам трехстороннего обмена:
«Лейкерс»: разыгрывающий Лука Дончич, форварды Макси Клебер и Маркифф Моррис;
«Даллас»: центровой Энтони Дэвис, защитник Макс Кристи и драфт-пик 1-го раунда 2029 года от «Лейкерс»;
«Юта»: защитник Джейлен Худ-Шифино, драфт-пики 2-го раунда «Клипперс» (2025) и «Мэверикс» (2025).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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