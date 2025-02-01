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  • «Реал» против «Ман Сити» в ЛЧ, Неймар вернулся в «Сантос», эстонка Петрыкина взяла золото на ЧЕ по фигурному катанию и другие новости
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«Реал» против «Ман Сити» в ЛЧ, Неймар вернулся в «Сантос», эстонка Петрыкина взяла золото на ЧЕ по фигурному катанию и другие новости

1. Прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» снова сыграет с «Реалом» (4-й раз подряд в плей-офф), «Бавария» встретится с «Селтиком», «Ювентус» – с ПСВ, «ПСЖ» – с «Брестом», «Милан» – с «Фейеноордом».

Состоялась и жеребьевка стыковых игр Лиги Европы: «Рома» сыграет с «Порту», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Мидтьюлландом», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с ФКСБ.

2. Эстонка Нина Петрыкина выиграла золото на чемпионате Европы по фигурному катанию (первая медаль для страны среди женщин), Анастасия Губанова (Грузия) – 2-я, Нина Пинзарроне (Бельгия) – 3-я. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ритм-танец, Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия) – 10-е.

3. Трансферы. «Сантос» объявил о возвращении Неймара, бразилец получил 10-й номер Пеле. Дуран перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» Роналду за 77+13 млн евро. «Аль-Ахли» за 50 млн евро купил Галено из «Порту». Митай перешел из «Локомотива» в «Аль-Иттихад» за 4-4,3 млн евро.

«Спартак» договорился с ЦСКА о трансфере вратаря Помазуна за 1,5 млн евро, красно-белые подпишут хавбека Илича из «Торино» за 22 млн евро. «Локо» просил 7 млн евро и Коваленко в рамках сделки по Сильянову, «Зенит» посчитал запрос чрезмерным. Петербуржцы предлагали 25 млн евро за Уэсли, «Фламенго» не продал правого защитника. Юран может возглавить сборную Армении.

«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты, бразилец отказался. «Ман Сити» сделал запрос по Нико, отступные хавбека «Порту» – 60 млн евро, 40% полагаются «Барсе», а вот переход Рэшфорда в «Барселону» из «МЮ» почти невозможен. Тель отказал «Тоттенхэму», «Шпоры» предлагали 60 млн евро «Баварии». Консейсау могут уволить из «Милана» на фоне напряженной атмосферы в раздевалке, команда настроена против тренера из-за его жесткости.

4. НХЛ. «Коламбус» с 21-м голом Марченко в сезоне одолел «Юту» (3:2 ОТ) и другие результаты

Также продолжаются серьезные обмены – «Рейнджерс» все-таки выменяли Джей Ти Миллера у «Ванкувера». А «Кэнакс» тут же выхватили Маркуса Петтерссона у «Питтсбурга». 

Кроме того, лига и профсоюз игроков подтвердили намерения увеличить потолок зарплат до 113,5 миллиона долларов в сезоне-2027/28. При этом заметно подрастет и пол зарплат. 

5. ЦСКА победил «Ростов» (1:0) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

6. НБА. 42 очка Макси не помогли «Филадельфии» в матче с «Денвером», «Сан-Антонио» с 30+14+6 от Вембаньямы обыграл «Милуоки» и другие результаты

7. Пользователи Спортса’’ собрали 200 тысяч рублей ски-альпинистке Варваре Прохоровой на участие в Кубке мира.

8. Норвежцы Эвен Нортуг и Эрик Валнес выиграли командный спринт на Кубке мира по лыжам в Италии. У женщин победили Кертту Нисканен и Ясми Йоэнсуу из Финляндии. Норвегия закроет резервную и юниорские лыжные сборные из-за проблем с финансированием.

9. Калинская, Мертенс, Ли вышли в 1/2 финала теннисного турнира в Сингапуре. Рублев и Оже-Альяссим прошли в 1/2 финала в Монпелье, Бублик и Грикспор выбыли.

10. Узбекистанский шахматист Нодирбек Якуббоев извинился перед соперницей Рамешбабу Вайшали из Индии, которой не пожал руку на турнире.

11. Экс-игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда сыграл за Fight Nights на турнире в Абу-Даби и помог команде выйти в малый финал Winline Суперкубка Медиалиги. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич перешел в СКА Басты из Медиалиги.

Цитаты дня:

«Зенит» поздравил Миллера с 63-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку! Вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться Петербург и вся Россия»

Эль-Гази о посте в поддержку Палестины, из-за которого «Майнц» расторг с ним контракт: «Когда видишь мертвых детей, как можно жить с этим, если ты молчишь?»

Александр Тихонов: «Я нищий! Живу на три пенсии: олимпийская – 52 тысячи, офицерская как у подполковника в отставке – 62 и 26 от родного региона»

Уайт осудил Митчелла за слова о Гитлере, но отказался увольнять бойца: «Это самое тупое и мерзкое, что я слышал, но у нас свобода слова»

Клубное ТВ «Реала» о выходе на «Ман Сити» в ЛЧ: «Больше никто не сможет сказать о нагретых шарах»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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