«Тоттенхэм» обратился к «МЮ» по Гарначо после отказа Теля. Манкунианцы готовы продать вингера за 60 млн фунтов

Алехандро Гарначо может перейти в «Тоттенхэм».

Лондонцы сделали запрос о приобретении 20-летнего левого вингера после отказа Матиса Теля переходить из «Баварии», сообщает Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» готов продать аргентинца за 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне Гарначо провел 22 матча в АПЛ , забив 3 гола и сделав 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь .