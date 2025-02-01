«Тоттенхэм» обратился к «МЮ» по Гарначо после отказа Теля. Манкунианцы готовы продать вингера за 60 млн фунтов
Алехандро Гарначо может перейти в «Тоттенхэм».
Лондонцы сделали запрос о приобретении 20-летнего левого вингера после отказа Матиса Теля переходить из «Баварии», сообщает Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» готов продать аргентинца за 60 миллионов фунтов.
В этом сезоне Гарначо провел 22 матча в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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