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НБА. Трипл-дабл Джеймса (33+11+12) позволил «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Йорк», 41 очко Уиггинса помогло «Оклахоме» разгромить «Сакраменто» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Нью-Йорк» не смог продлить победную серию в домашнем матче против «Лейкерс», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (33+11+12). Лидер Западной конференции «Оклахома» дома разгромила «Сакраменто», Аарон Уиггинс набрал 41 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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