НБА. Трипл-дабл Джеймса (33+11+12) позволил «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Йорк», 41 очко Уиггинса помогло «Оклахоме» разгромить «Сакраменто» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Нью-Йорк » не смог продлить победную серию в домашнем матче против «Лейкерс », Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (33+11+12). Лидер Западной конференции «Оклахома» дома разгромила «Сакраменто », Аарон Уиггинс набрал 41 очко. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.