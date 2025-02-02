НБА. Трипл-дабл Джеймса (33+11+12) позволил «Лейкерс» крупно обыграть «Нью-Йорк», 41 очко Уиггинса помогло «Оклахоме» разгромить «Сакраменто» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Нью-Йорк» не смог продлить победную серию в домашнем матче против «Лейкерс», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (33+11+12). Лидер Западной конференции «Оклахома» дома разгромила «Сакраменто», Аарон Уиггинс набрал 41 очко.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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