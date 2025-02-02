Миллер сделал дубль в 1-м матче за «Рейнджерс» после возвращения. Он дважды забил «Бостону», 1-й гол – с передачи Панарина

Джей Миллер сделал дубль в 1-м матче за «Рейнджерс» после возвращения.

«Бостон » обыграл клуб из Нью-Йорка (6:3 ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард Джей Ти Миллер забросил 2 шайбы в этом матче, первую – с передачи Артемия Панарина. Вчера стало известно , что «Рейнджерс » выменяли его у «Ванкувера».

Ранее 31-летний Миллер уже выступал в составе нью-йоркского клуба. По ходу сезона-2017/18 он был обменян из «Рейнджерс» в «Тампу».