Миллер сделал дубль в 1-м матче за «Рейнджерс» после возвращения. Он дважды забил «Бостону», 1-й гол – с передачи Панарина
Джей Миллер сделал дубль в 1-м матче за «Рейнджерс» после возвращения.
«Бостон» обыграл клуб из Нью-Йорка (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард Джей Ти Миллер забросил 2 шайбы в этом матче, первую – с передачи Артемия Панарина. Вчера стало известно, что «Рейнджерс» выменяли его у «Ванкувера».
Ранее 31-летний Миллер уже выступал в составе нью-йоркского клуба. По ходу сезона-2017/18 он был обменян из «Рейнджерс» в «Тампу».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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