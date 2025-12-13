Организатор мероприятия с участием Месси в Индии арестован. Главный министр Западной Бенгалии извинилась перед Лео и недовольными фанатами, устроившими погром на стадионе
12 декабря в Индию прибыл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, он поучаствовал в церемонии открытия 21-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек, сам Месси следил за всем по видеосвязи и покинул арену спустя 20 минут, помахав трибунам и подписав майки нескольким избранным гостям.
После этого фанаты устроили погром, бросали кресла, подиум и другие предметы на газон.
«Организатор арестован, идет расследование», – сообщил губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе.
Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи извинилась перед Лео и недовольными фанатами.
«Я глубоко обеспокоена и шокирована ненадлежащей организацией, свидетелями который мы стали сегодня на стадионе.
Я направлялась на стадион, чтобы присутствовать на мероприятии вместе с тысячами любителей спорта и болельщиков, которые собрались, чтобы увидеть своего любимого футболиста Лионеля Месси.
Я искренне извиняюсь перед Месси, а также перед всеми любителями спорта и его болельщиками за этот досадный инцидент», – сказала Банерджи.