Организатор мероприятия с участием Месси в Индии арестован. Главный министр Западной Бенгалии извинилась перед Лео и недовольными фанатами, устроившими погром на стадионе

Организатор мероприятия с участием Лионеля Месси в Индии арестован.

12 декабря в Индию прибыл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси , он поучаствовал в церемонии открытия 21-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек, сам Месси следил за всем по видеосвязи и покинул арену спустя 20 минут, помахав трибунам и подписав майки нескольким избранным гостям.

После этого фанаты устроили погром , бросали кресла, подиум и другие предметы на газон.

«Организатор арестован, идет расследование», – сообщил губернатор Западной Бенгалии Ананда Бозе.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи извинилась перед Лео и недовольными фанатами.

«Я глубоко обеспокоена и шокирована ненадлежащей организацией, свидетелями который мы стали сегодня на стадионе.

Я направлялась на стадион, чтобы присутствовать на мероприятии вместе с тысячами любителей спорта и болельщиков, которые собрались, чтобы увидеть своего любимого футболиста Лионеля Месси.

Я искренне извиняюсь перед Месси, а также перед всеми любителями спорта и его болельщиками за этот досадный инцидент», – сказала Банерджи.