«Эспаньол» победил «Реал» – 1:0. Ромеро забил на 85-й, гол Винисиуса отменили, Рюдигер получил травму

«Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Реала » Антонио Рюдигер получил мышечную травму и покинул поле на 15-й минуте. На 21-й забил Винисиус Жуниор , но судья отменил его гол из-за фола Килиана Мбаппе.

На 85-й победный гол забил защитник Карлос Ромеро , которого ранее судья мог удалить за грубую игру против Мбаппе.

«Реал» продолжает лидировать в таблице, но его отрыв от идущего вторым «Атлетико» сократился до одного очка. 8 февраля команды сыграют друг с другом на «Бернабеу».

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