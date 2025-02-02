«Эспаньол» победил «Реал» – 1:0. Ромеро забил на 85-й, гол Винисиуса отменили, Рюдигер получил травму
«Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил мышечную травму и покинул поле на 15-й минуте. На 21-й забил Винисиус Жуниор, но судья отменил его гол из-за фола Килиана Мбаппе.
На 85-й победный гол забил защитник Карлос Ромеро, которого ранее судья мог удалить за грубую игру против Мбаппе.
«Реал» продолжает лидировать в таблице, но его отрыв от идущего вторым «Атлетико» сократился до одного очка. 8 февраля команды сыграют друг с другом на «Бернабеу».
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем