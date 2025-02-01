Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Хольштайн» 4:3, «Боруссия» Дортмунд обыграла «Хайденхайм», «РБ Лейпциг» сыграл 0:0 с «Унионом»

В Бундеслиге проходят матчи 20-го тура.

В пятницу «Вердер » дома одолел «Майнц » (1:0).

В субботу «Бавария » дома переиграла «Хольштайн Киль » (4:3), «Боруссия » Дортмунд была сильнее «Хайденхайма» (2:1) в гостях, «Унион» сдержал «Лейпциг» (0:0).

В воскресенье «Айнтрахт» дома сыграет с «Вольфсбургом», а завершится тур матчем «Байер» – «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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