Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Хольштайн» 4:3, «Боруссия» Дортмунд обыграла «Хайденхайм», «РБ Лейпциг» сыграл 0:0 с «Унионом»
В Бундеслиге проходят матчи 20-го тура.
В пятницу «Вердер» дома одолел «Майнц» (1:0).
В субботу «Бавария» дома переиграла «Хольштайн Киль» (4:3), «Боруссия» Дортмунд была сильнее «Хайденхайма» (2:1) в гостях, «Унион» сдержал «Лейпциг» (0:0).
В воскресенье «Айнтрахт» дома сыграет с «Вольфсбургом», а завершится тур матчем «Байер» – «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии
20-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем