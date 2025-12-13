«Спартак» должны возглавить Юран и Мостовой. Оба – легенды клуба. С удовольствием за этим понаблюдаю, фанаты – тоже». Божович о красно-белых
Миодраг Божович: «Спартак» должны возглавить Юран и Мостовой.
Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мыслями о том, кто мог бы стать главным тренером «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
После увольнения сербского специалиста обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
«Считаю, «Спартак» должны возглавить Сергей Юран и Александр Мостовой. Уже всем дали шанс поработать, а почему бы не дать им? Они оба – легенды клуба.
Если они возглавят «Спартак», лично с удовольствием за этим понаблюдаю. Думаю, и фанаты тоже. Хуже клубу от их назначения точно не будет», – сказал Миодраг Божович.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
