«Спартак» должны возглавить Юран и Мостовой. Оба – легенды клуба. С удовольствием за этим понаблюдаю, фанаты – тоже». Божович о красно-белых

Миодраг Божович: «Спартак» должны возглавить Юран и Мостовой.

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мыслями о том, кто мог бы стать главным тренером «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

После увольнения сербского специалиста обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

«Считаю, «Спартак» должны возглавить Сергей Юран и Александр Мостовой . Уже всем дали шанс поработать, а почему бы не дать им? Они оба – легенды клуба.

Если они возглавят «Спартак», лично с удовольствием за этим понаблюдаю. Думаю, и фанаты тоже. Хуже клубу от их назначения точно не будет», – сказал Миодраг Божович.