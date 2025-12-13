  • Спортс
Ассоциация футбольных болельщиков потребовала остановить продажу билетов на ЧМ: «Это предательство, позорные цены»

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) присоединилась к Ассоциации футбольных болельщиков Европы (FSE) в требовании остановить процесс продажи билетов, чтобы группы болельщиков могли провести переговоры с ФИФА по поводу ценовой политики.

«Мы поддерживаем призыв Ассоциации футбольных болельщиков Европы остановить продажу билетов и призываем Футбольную ассоциацию [Англии] сотрудничать с другими футбольными ассоциациями, чтобы напрямую оспорить эти позорные цены.

Мы призываем все национальные ассоциации встать на защиту своих болельщиков, без которых не было бы профессионального футбола», — говорится в заявлении FSA.

Самые дешевые билеты относятся к категории «выгодные для болельщиков». FSA назвала это «смехотворным оскорблением для среднестатистического болельщика».

FSA добавила, что болельщики чувствуют себя «преданными». И многие из них, вероятно, не поедут в США, Мексику и Канаду, поскольку матчи станут «недоступными» для большинства.

«Это турнир, который должен отмечаться во всем мире, где болельщики всех стран объединяются ради любви к футболу. ФИФА решила, что все сводится к деньгам и элите, которая может себе это позволить.

Для ФИФА преданность – это не трудолюбивый болельщик, проезжающий тысячи километров, чтобы поддержать свою команду на отборочных матчах по всему континенту. Игра, которая должна быть для всех, теперь доступна только тем, кто может себе это позволить», – сообщили в FSA.

Напомним, цены на билеты на финал ЧМ-2026 в «бюджетной категории» начинаются от 4185 долларов.

ФИФА сообщила о 5 млн заявок на билеты ЧМ-2026 за сутки из 200 стран. Самый популярный матч на данный момент – Колумбия – Португалия

