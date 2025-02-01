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⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Бричги победил, Мемола – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й

Швейцарский фигурист Лукас Бричги победил на чемпионате Европы-2025.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Мужчины

Итоговое положение

1. Лукас Бричги (Швейцария) – 267,09

2. Николай Мемола (Италия) – 262,61

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 257,99

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 243,87

5. Маттео Риццо (Италия) – 241,21

6. Денис Васильев (Латвия) – 239,70

7. Михаил Селевко (Эстония) – 239,00

8. Даниэль Грассль (Италия) – 237,74

9. Александр Селевко (Эстония) – 230,91

10. Владимир Самойлов (Польша) – 229,67

11. Андреас Нордебак (Швеция) – 227,11

12. Адам Хагара (Словакия) – 224,14

13. Лев Винокур (Израиль) – 221,04

14. Федор Кулиш (Латвия) – 214,33

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 208,83...

22. Кевин Аймо (Франция) – 183,84

Произвольная программа

1. Лукас Бричги (Швейцария) – 184,19

2. Николай Мемола (Италия) – 177,69

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 164,87

4. Денис Васильев (Латвия) – 161,88

5. Даниэль Грассль (Италия) – 159,59

6. Маттео Риццо (Италия) – 155,53

7. Михаил Селевко (Эстония) – 154,15

8. Ника Эгадзе (Грузия) – 151,93

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 148,09

10. Адам Хагара (Словакия) – 147,08

11. Александр Селевко (Эстония) – 146,26

12. Лев Винокур (Израиль) – 144,69

13. Владимир Самойлов (Польша) – 143,69

14. Федор Кулиш (Латвия) – 139,85...

16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 130,97...

22. Кевин Аймо (Франция) – 183,84 

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Адам Сяо Хим Фа
Владимир Самойлов
Ника Эгадзе
Маттео Риццо
Николай Мемола
Даниэль Грассль
Денис Васильев
Владимир Литвинцев
logoКевин Аймо
logoИван Шмуратко
Эдвард Эпплби
сборная Азербайджана
Адам Хагара
logoсборная Израиля
мужское катание
logoсборная Украины
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Федор Кулиш
logoсборная Франции
Александр Селевко
результаты
Андреас Нордебак
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Георгий Рештенко
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Великобритании
Михаил Селевко
logoсборная Латвии
Корнел Витковский
сборная Польши
logoсборная Эстонии
Лев Винокур
Семен Данильянц
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
Вальтер Виртанен
logoсборная Чехии
Лукас Бричги
сборная Словакии
сборная Грузии
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