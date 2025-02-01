⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Бричги победил, Мемола – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Мужчины
Итоговое положение
1. Лукас Бричги (Швейцария) – 267,09
2. Николай Мемола (Италия) – 262,61
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 257,99
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 243,87
5. Маттео Риццо (Италия) – 241,21
6. Денис Васильев (Латвия) – 239,70
7. Михаил Селевко (Эстония) – 239,00
8. Даниэль Грассль (Италия) – 237,74
9. Александр Селевко (Эстония) – 230,91
10. Владимир Самойлов (Польша) – 229,67
11. Андреас Нордебак (Швеция) – 227,11
12. Адам Хагара (Словакия) – 224,14
13. Лев Винокур (Израиль) – 221,04
14. Федор Кулиш (Латвия) – 214,33
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 208,83...
22. Кевин Аймо (Франция) – 183,84
Произвольная программа
1. Лукас Бричги (Швейцария) – 184,19
2. Николай Мемола (Италия) – 177,69
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 164,87
4. Денис Васильев (Латвия) – 161,88
5. Даниэль Грассль (Италия) – 159,59
6. Маттео Риццо (Италия) – 155,53
7. Михаил Селевко (Эстония) – 154,15
8. Ника Эгадзе (Грузия) – 151,93
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 148,09
10. Адам Хагара (Словакия) – 147,08
11. Александр Селевко (Эстония) – 146,26
12. Лев Винокур (Израиль) – 144,69
13. Владимир Самойлов (Польша) – 143,69
14. Федор Кулиш (Латвия) – 139,85...
16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 130,97...
22. Кевин Аймо (Франция) – 183,84
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине
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