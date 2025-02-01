Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года. Клуб закрыл сделку с ЦСКА («РБ Спорт»)

Илья Помазун переходит в «Спартак» из ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», сегодня вечером клубы закрыли сделку по трансферу вратаря. Все формальности улажены.

Футболист подпишет контракт с красно-белыми на 2,5 года. В ближайшее время Помазун вылетит в ОАЭ, где и присоединится к своей новой команде.

Ранее сообщалось , что «Спартак » выплатит 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.