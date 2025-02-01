Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года. Клуб закрыл сделку с ЦСКА («РБ Спорт»)
Илья Помазун переходит в «Спартак» из ЦСКА.
По информации «РБ Спорт», сегодня вечером клубы закрыли сделку по трансферу вратаря. Все формальности улажены.
Футболист подпишет контракт с красно-белыми на 2,5 года. В ближайшее время Помазун вылетит в ОАЭ, где и присоединится к своей новой команде.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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