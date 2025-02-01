«Милан» закрывает сделку по Хименесу за 32 млн евро плюс бонусы. Форвард отправляется в Италию для подписания контракта

Сантьяго Хименес близок к переходу в «Милан».

«Милан » и «Фейеноорд » находятся на окончательном этапе переговоров по трансферу 23-летнего нападающего.

Нидерландский клуб принял предложение итальянской стороны – за футболиста заплатят 32 миллиона евро плюс бонусы.

Сантьяго Хименес отправляется в Милан для завершения сделки.

В нынешнем сезоне мексиканец забил 7 голов и сделал 1 передачу в 13 матчах чемпионата Нидерландов.

В Лиге чемпионов у него 5 мячей в 5 играх. Статистику мексиканца можно изучить здесь .