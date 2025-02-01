«Милан» закрывает сделку по Хименесу за 32 млн евро плюс бонусы. Форвард отправляется в Италию для подписания контракта
Сантьяго Хименес близок к переходу в «Милан».
«Милан» и «Фейеноорд» находятся на окончательном этапе переговоров по трансферу 23-летнего нападающего.
Нидерландский клуб принял предложение итальянской стороны – за футболиста заплатят 32 миллиона евро плюс бонусы.
Сантьяго Хименес отправляется в Милан для завершения сделки.
В нынешнем сезоне мексиканец забил 7 голов и сделал 1 передачу в 13 матчах чемпионата Нидерландов.
В Лиге чемпионов у него 5 мячей в 5 играх. Статистику мексиканца можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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