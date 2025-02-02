ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»

ТВ «Реала» отреагировало на скандальный эпизод матча с «Эспаньолом».

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

«Такая агрессивная игра могла бы сломать футболиста, это прискорбно. Вот с чем приходится сталкиваться «Реалу » в грязной лиге Негрейры.

Если бы произошла обратная ситуация, ей были бы посвящены все заголовки и все статьи в прессе. [Президент RFEF] Рафаэль Лусан, только что занявший свой пост, должен немедленно его покинуть.

Он знает, что происходит, и дал полную власть Луису Медине Канталехо, прямому наследнику Негрейры», – прозвучало в эфире клубного канала.

Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»