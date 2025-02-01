Салах забил 177-й и 178-й голы в АПЛ, обогнал Лэмпарда и занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги

Мохамед Салах забил 177-й и 178-й голы в АПЛ и обогнал Фрэнка Лэмпарда.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти и забил с игры в матче против «Борнмута » в 24-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).

Египтянин обогнал Фрэнка Лэмпарда (177) в списке лучших бомбардиров в истории лиги и занимает 6-е место.

Больше только у Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь .