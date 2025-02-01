Салах забил 177-й и 178-й голы в АПЛ, обогнал Лэмпарда и занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги
Мохамед Салах забил 177-й и 178-й голы в АПЛ и обогнал Фрэнка Лэмпарда.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти и забил с игры в матче против «Борнмута» в 24-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм).
Египтянин обогнал Фрэнка Лэмпарда (177) в списке лучших бомбардиров в истории лиги и занимает 6-е место.
Больше только у Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).
Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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