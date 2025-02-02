Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»

Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен решением не удалять Карлоса Ромеро.

Защитник «Эспаньола » в подкате сбил форварда «Реала » Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Главный судья Алехандро Муньис показал ему желтую карточку.

«Это краснейшая карточка – и даже краснее.

Судья должен был посмотреть [повтор]. Это один из худших подкатов, что я видел за долгое время», – сказал бывший арбитр.

Судья не удалил Ромеро за подкат сзади в борьбе с Мбаппе. Защитник «Эспаньола» получил желтую, а на 85-й забил «Реалу»