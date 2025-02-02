Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»
Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен решением не удалять Карлоса Ромеро.
Защитник «Эспаньола» в подкате сбил форварда «Реала» Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Главный судья Алехандро Муньис показал ему желтую карточку.
«Это краснейшая карточка – и даже краснее.
Судья должен был посмотреть [повтор]. Это один из худших подкатов, что я видел за долгое время», – сказал бывший арбитр.
Судья не удалил Ромеро за подкат сзади в борьбе с Мбаппе. Защитник «Эспаньола» получил желтую, а на 85-й забил «Реалу»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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