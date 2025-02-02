«Атлетико» сократил отставание от «Реала» до 1 очка перед матчем команд на «Бернабеу»

«Атлетико» приблизился к «Реалу» по итогам 22-го тура Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне в субботу обыграла «Мальорку» (2:0), а действующие чемпионы страны спустя несколько часов потерпели поражение от «Эспаньола» (0:1).

На счету «Реала » 49 очков, он сохраняет лидерство в таблице. «Атлетико » отстает на 1 балл, «Барселона » – на 7, но у нее есть игра в запасе. Замыкает четверку «Атлетик» (40 очков после 21 матча).

Отметим, что 8 февраля «Реал» примет «Атлетико» на «Бернабеу».