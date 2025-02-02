«Атлетико» сократил отставание от «Реала» до 1 очка перед матчем команд на «Бернабеу»
«Атлетико» приблизился к «Реалу» по итогам 22-го тура Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне в субботу обыграла «Мальорку» (2:0), а действующие чемпионы страны спустя несколько часов потерпели поражение от «Эспаньола» (0:1).
На счету «Реала» 49 очков, он сохраняет лидерство в таблице. «Атлетико» отстает на 1 балл, «Барселона» – на 7, но у нее есть игра в запасе. Замыкает четверку «Атлетик» (40 очков после 21 матча).
Отметим, что 8 февраля «Реал» примет «Атлетико» на «Бернабеу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем