Сперцян интересен «Лидсу». Тренер лидеров Чемпионшипа Фарке хочет видеть Эдуарда в своей команде (Иван Карпов)
Эдуард Сперцян может оказаться в клубе, сейчас выступающем во 2-й лиге Англии.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Лидс» хочет подписать полузащитника «Краснодара». В трансфере заинтересовал главный тренер лидирующей в Чемпионшипе команды Даниэль Фарке, несколько месяцев работавший в российском клубе в 2022-м.
В этом сезоне Сперцян провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем