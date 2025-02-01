Сперцян интересен «Лидсу». Тренер лидеров Чемпионшипа Фарке хочет видеть Эдуарда в своей команде (Иван Карпов)

Эдуард Сперцян может оказаться в клубе, сейчас выступающем во 2-й лиге Англии.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Лидс » хочет подписать полузащитника «Краснодара ». В трансфере заинтересовал главный тренер лидирующей в Чемпионшипе команды Даниэль Фарке , несколько месяцев работавший в российском клубе в 2022-м.

В этом сезоне Сперцян провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 6 голов. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста сборной Армении можно ознакомиться здесь .