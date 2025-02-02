Овечкин против «Виннипега»: 24-й гол в сезоне, 5 хитов (в том числе 2 подряд за 4 секунды), 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 14:09
Александр Овечкин забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».
Капитан «Вашингтона» отличился в 3-м периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (4:5 ОТ).
На счету 39-летнего россиянина стало 38 (24+14) очков в 36 играх при полезности «+15».
Сегодня Овечкин (14:09, 1:18 – в единственном для команды большинстве, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, 1 раз промахнулся, а еще 2 броска были заблокированы.
Также нападающий применил 5 силовых приемов (в том числе 2 – за 4 секунды в первом периоде) и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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