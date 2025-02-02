Овечкин против «Виннипега»: 24-й гол в сезоне, 5 хитов (в том числе 2 подряд за 4 секунды), 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 14:09

Александр Овечкин забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Капитан «Вашингтона » отличился в 3-м периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (4:5 ОТ).

На счету 39-летнего россиянина стало 38 (24+14) очков в 36 играх при полезности «+15».

Сегодня Овечкин (14:09, 1:18 – в единственном для команды большинстве, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, 1 раз промахнулся, а еще 2 броска были заблокированы.

Также нападающий применил 5 силовых приемов (в том числе 2 – за 4 секунды в первом периоде) и допустил 2 потери.

Овечкин забил 877-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 17 шайб