Чемпионат Англии. «Ман Сити» забил 3 гола «Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм», «Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом»

В АПЛ проходят матчи 16-го тура.
В 16-м туре АПЛ в субботу «Челси» дома победил «Эвертон» (2:0), «Ливерпуль» – «Брайтон» (2:0), «Арсенал» на своем поле с трудом обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).
В воскресенье «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0).
В понедельник «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Борнмутом».
Чемпионат Англии
16-й тур
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Клайн, Матета
Запасные: Соса, Лерма, Уче, Девенни, Бенитес, Канво, Хьюз, Эсс, Нкетиа
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Льюис, Аке, Мукаса, Мармуш, Бобб, Савиньо, Траффорд, Аит-Нури, Хусанов
Ноттингем Форест
Джон, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Зинченко, Эбботт, Калимуэндо, Ганн, Макати, Баква, Дуглас Луис, Ндойе, Морато
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Коло-Муани, Симонс, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Тель, Одобер, Сарр, Кински, Данзо, Дэвис, Бергвалль, Джонсон, Пальинья
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Траоре, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Гертрюйда, Ригг, Майенда, Изидор, Аденгра, Хьюм, Нил, Мандл
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Майли, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: Уиллок, Висса, Дж. Мерфи, Жоэлинтон, Рэмзи, Радди, Шер, А. Мерфи, Барнс
Лукас Пакета Гидо Родригес
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Фернандеш, Поттс, Магасса, Лукас Пакета, Саммервилл, Боуэн
Запасные: Уокер-Питерс, Канте, Уилсон, Килмен, Игор Жулио, Скарлз, Гидо Родригес, Хермансен, Соучек
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Линделеф, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Гарсия, Богарде, Санчо, Райт, Хеммингс, Мален, Гессан, Динь, Буэндиа
Брентфорд
Келлехер, Хики, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Пирт-Харрис, Оньека, Донован, Вальдимарссон, Хенри, Ярмолюк, Айер, Дамсгор
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Штах, Танака, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Пиру, Дарлоу, Ньонто, Байрэм, Груев, Ааронсон, Джастин, Борнаув, Харрисон
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Гарначо, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Гиттенс, Адарабиойо, Эстевао, Хато, Ачимпонг, Гиу, Йоргенсен, Сантос, Бадьяшиль
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Алькарас, Трэверс, Ироэгбунам, Диблинг, Бету, Азну, Кэмпбелл, Макнил
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Джонс, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Собослаи, Экитике
Запасные: Лаки, Нгумоа, Мамардашвили, Рэмзи, Кьеза, Исак, Салах, Робертсон
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Хиншелвуд, Балеба, Гомес, Груда, Минте, Рюттер
Запасные: Боскальи, Милнер, Айяри, Стил, Велтман, Митома, Костулас, де Кейпер, Уэлбек
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Туанзебе, Флорентину, Каллен, Угочукву, Бруун Ларсен, Броя, Фостер
Запасные: Лоран, Эдвардс, Энтони, Вайсс, Уоррелл, Флемминг, Сонне, Тшауна, Ндайишимийе
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Ивоби, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Куэнка, Кастань, Траоре, де Маседо, Лекомт, Рид, Кэрни, Кинг, Лукич
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Уайт, Райс, Субименди, Эзе, Мартинелли, Дьокереш, Сака
Запасные: Льюис-Скелли, Нергор, Габриэл Жезус, Эдегор, Мерино, Троссард, Аррисабалага, Мадуэке, Нванери
Вулверхэмптон:
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Крейчи, Андре, Гомес, Доэрти, Хван Хи Чхан, Ларсен
Запасные: Жозе Са, Мане, Тшатшуа, Чирева, Хувер, Арьяс, С. Буэно, Фер Лопес, Арокодаре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
