  • Чемпионат Англии. «Ман Сити» забил 3 гола «Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм», «Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом»
431

Чемпионат Англии. «Ман Сити» забил 3 гола «Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм», «Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом»

В АПЛ проходят матчи 16-го тура.

В 16-м туре АПЛ в субботу «Челси» дома победил «Эвертон» (2:0), «Ливерпуль» – «Брайтон» (2:0), «Арсенал» на своем поле с трудом обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).

В воскресенье «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0).

В понедельник «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Борнмутом».

Чемпионат Англии

16-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 14:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
0 - 3
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+1’
Бернарду Силва   Льюис
90’
+1’
Холанд   Мармуш
90’
+1’
О`Райли   Аит-Нури
89’
  Холанд
Хендерсон
88’
85’
Рейндерс   Савиньо
Клайн   Уче
77’
69’
  Фоден
Камада   Хьюз
67’
Матета   Нкетиа
63’
Камада
62’
2тайм
Перерыв
41’
  Холанд
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Клайн, Матета
Запасные: Соса, Лерма, Уче, Девенни, Бенитес, Канво, Хьюз, Эсс, Нкетиа
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Льюис, Аке, Мукаса, Мармуш, Бобб, Савиньо, Траффорд, Аит-Нури, Хусанов
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 14:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
3 - 0
Тоттенхэм
Матч окончен
Хадсон-Одои   Ндойе
90’
+2’
Игор Жезус   Дуглас Луис
85’
84’
Порро
80’
Кудус   Джонсон
80’
Коло-Муани   Тель
  Сангаре
79’
70’
Бергвалль
59’
Грэй   Пальинья
59’
Спенс   Дэвис
59’
Бентанкур   Бергвалль
  Хадсон-Одои
50’
2тайм
Перерыв
40’
Грэй
Савона
31’
  Хадсон-Одои
28’
Ноттингем Форест
Джон, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Зинченко, Эбботт, Калимуэндо, Ганн, Макати, Баква, Дуглас Луис, Ндойе, Морато
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Коло-Муани, Симонс, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Тель, Одобер, Сарр, Кински, Данзо, Дэвис, Бергвалль, Джонсон, Пальинья
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 14:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
1 - 0
Ньюкасл
Матч окончен
90’
+5’
Тиав
Изидор
90’
+4’
90’
+4’
Уиллок
90’
+4’
Бруно Гимараэс
Ле Фе
86’
Тальби   Мандл
83’
75’
Вольтемаде   Висса
Траоре   Хьюм
70’
Бробби   Изидор
70’
59’
Тонали   Уиллок
59’
Эланга   Дж. Мерфи
59’
Гордон   Барнс
Рейнилду
58’
57’
Тонали
  Вольтемаде
46’
2тайм
Перерыв
42’
Берн   Шер
Мукиеле
34’
Бробби
27’
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Траоре, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Гертрюйда, Ригг, Майенда, Изидор, Аденгра, Хьюм, Нил, Мандл
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Майли, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: Уиллок, Висса, Дж. Мерфи, Жоэлинтон, Рэмзи, Радди, Шер, А. Мерфи, Барнс
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 14:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
2 - 3
Астон Вилла
Матч окончен
Диуф
90’
+2’
Лукас Пакета   Гидо Родригес
89’
Саммервилл   Канте
89’
Поттс   Соучек
88’
Магасса   Уилсон
81’
79’
  Роджерс
75’
Матсен   Динь
75’
Уоткинс   Буэндиа
64’
Онана   Мален
50’
  Роджерс
2тайм
Перерыв
42’
Кэш
38’
Камара
  Боуэн
24’
9’
  Мавропанос
  Фернандеш
1’
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Фернандеш, Поттс, Магасса, Лукас Пакета, Саммервилл, Боуэн
Запасные: Уокер-Питерс, Канте, Уилсон, Килмен, Игор Жулио, Скарлз, Гидо Родригес, Хермансен, Соучек
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Линделеф, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Гарсия, Богарде, Санчо, Райт, Хеммингс, Мален, Гессан, Динь, Буэндиа
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 16:30, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Завершен
1 - 1
Лидс
Матч окончен
90’
+2’
Окафор   Харрисон
89’
Гудмундссон   Джастин
82’
  Калверт-Льюин
Йенсен   Айер
81’
Янельт   Ярмолюк
80’
73’
Танака   Ааронсон
73’
Бийол   Ньонто
  Хендерсон
70’
Хики   Хенри
61’
Льюис-Поттер   Дамсгор
61’
2тайм
Перерыв
Брентфорд
Келлехер, Хики, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Янельт, Хендерсон, Льюис-Поттер, Йенсен, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Пирт-Харрис, Оньека, Донован, Вальдимарссон, Хенри, Ярмолюк, Айер, Дамсгор
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Штах, Танака, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Пиру, Дарлоу, Ньонто, Байрэм, Груев, Ааронсон, Джастин, Борнаув, Харрисон
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
2 - 0
Эвертон
Матч окончен
84’
Гарнер   Ироэгбунам
84’
Грилиш   Диблинг
Жоао Педро   Эстевао
81’
Фофана
76’
68’
Барри   Бету
Гарначо   Гиттенс
65’
Палмер   Сантос
58’
2тайм
Перерыв
  Гюсто
45’
  Палмер
21’
16’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Гарначо, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Гиттенс, Адарабиойо, Эстевао, Хато, Ачимпонг, Гиу, Йоргенсен, Сантос, Бадьяшиль
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Алькарас, Трэверс, Ироэгбунам, Диблинг, Бету, Азну, Кэмпбелл, Макнил
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
2 - 0
Брайтон
Матч окончен
87’
Гомес   Милнер
Собослаи   Кьеза
83’
82’
Рюттер   Костулас
82’
Хиншелвуд   Уэлбек
Экитике   Исак
78’
Виртц   Робертсон
78’
64’
Балеба   Айяри
64’
Груда   Митома
Конате
64’
  Экитике
60’
59’
Данк
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Гомес
Гомес   Салах
26’
  Экитике
1’
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Джонс, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Собослаи, Экитике
Запасные: Лаки, Нгумоа, Мамардашвили, Рэмзи, Кьеза, Исак, Салах, Робертсон
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Хиншелвуд, Балеба, Гомес, Груда, Минте, Рюттер
Запасные: Боскальи, Милнер, Айяри, Стил, Велтман, Митома, Костулас, де Кейпер, Уэлбек
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 17:30, Турф Муур
Бернли
Завершен
2 - 3
Фулхэм
Матч окончен
89’
Смит-Роу   Кастань
89’
Уилсон   Траоре
  Сонне
86’
Угочукву   Ндайишимийе
83’
82’
Тете
79’
Ивоби   Лукич
79’
Хименес   Кинг
Туанзебе   Сонне
77’
Бруун Ларсен   Энтони
77’
Каллен
66’
Фостер   Флемминг
62’
Флорентину   Эдвардс
62’
58’
  Уилсон
2тайм
Перерыв
37’
Андерсен
31’
  Басси
  Угочукву
21’
9’
  Смит-Роу
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Туанзебе, Флорентину, Каллен, Угочукву, Бруун Ларсен, Броя, Фостер
Запасные: Лоран, Эдвардс, Энтони, Вайсс, Уоррелл, Флемминг, Сонне, Тшауна, Ндайишимийе
1тайм
Фулхэм:
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Ивоби, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Куэнка, Кастань, Траоре, де Маседо, Лекомт, Рид, Кэрни, Кинг, Лукич
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 20:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
2 - 1
Вулверхэмптон
Матч окончен
90’
+8’
Агбаду
90’
+6’
Москера
  Москера
90’
+4’
90’
  Арокодаре
86’
Гомеш   Мане
Дьокереш   Габриэл Жезус
81’
80’
Крейчи   Фер Лопес
80’
Хван Хи Чхан   Арьяс
  Джонстон
70’
69’
Ларсен   Арокодаре
69’
Доэрти   Тшатшуа
65’
Доэрти
60’
Хван Хи Чхан
Субименди   Мерино
58’
Мартинелли   Троссард
57’
Эзе   Эдегор
57’
2тайм
Перерыв
Уайт   Льюис-Скелли
31’
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Уайт, Райс, Субименди, Эзе, Мартинелли, Дьокереш, Сака
Запасные: Льюис-Скелли, Нергор, Габриэл Жезус, Эдегор, Мерино, Троссард, Аррисабалага, Мадуэке, Нванери
1тайм
Вулверхэмптон:
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Крейчи, Андре, Гомес, Доэрти, Хван Хи Чхан, Ларсен
Запасные: Жозе Са, Мане, Тшатшуа, Чирева, Хувер, Арьяс, С. Буэно, Фер Лопес, Арокодаре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

