Базовая зарплата Ферстаппена – $65 млн в 2025 году, Хэмилтона – 60, Леклера – 34 (RN365)

Ферстаппен и Хэмилтон почти вдвое опередили соперников по зарплате.

Издание RacingNews365 опубликовало рейтинг зарплат пилотов «Формулы-1» в 2025 году. Оценка произведена на основе информации от различных источников в паддоке. Показатели не включают в себя бонусы и заработок от личных спонсоров.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон оказались существенно впереди всех остальных гонщиков (65 и 60 миллионов долларов, соответственно). Другой пилот Скудерии Шарль Леклер заработает 34 миллиона, в топ-5 также попали Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и пилот «Макларена » Ландо Норрис (по 20).

Портал предполагает, что заработок Хэмилтона с учетом бонусов и личных спонсоров приближается к отметке в 100 миллионов долларов.

Базовые зарплаты гонщиков «Формулы-1» в 2025 году (RacingNews365)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 65 миллионов долларов

2. Льюис Хэмилтон («Феррари ») – 60

3. Шарль Леклер («Феррари») – 34

4-5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 20

4-5. Ландо Норрис («Макларен») – 20

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 15

7-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 10

7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 10

9. Алекс Албон («Уильямс») – 8

10-11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

10-11. Эстебан Окон («Хаас») – 7

12. Оскар Пиастри («Макларен») – 6

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 3

14-16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 2

14-16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 2

14-16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 2

17-18. Оливер Бермэн («Хаас») – 1

17-18. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 1

19-20. Джек Дуэн («Альпин») – 0,5-1

19-20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 0,5-1

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