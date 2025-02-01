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Базовая зарплата Ферстаппена – $65 млн в 2025 году, Хэмилтона – 60, Леклера – 34 (RN365)

Ферстаппен и Хэмилтон почти вдвое опередили соперников по зарплате.

Издание RacingNews365 опубликовало рейтинг зарплат пилотов «Формулы-1» в 2025 году. Оценка произведена на основе информации от различных источников в паддоке. Показатели не включают в себя бонусы и заработок от личных спонсоров.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон оказались существенно впереди всех остальных гонщиков (65 и 60 миллионов долларов, соответственно). Другой пилот Скудерии Шарль Леклер заработает 34 миллиона, в топ-5 также попали Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и пилот «Макларена» Ландо Норрис (по 20).

Портал предполагает, что заработок Хэмилтона с учетом бонусов и личных спонсоров приближается к отметке в 100 миллионов долларов.

Базовые зарплаты гонщиков «Формулы-1» в 2025 году (RacingNews365)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 65 миллионов долларов

2. Льюис ХэмилтонФеррари») – 60

3. Шарль Леклер («Феррари») – 34

4-5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 20

4-5. Ландо Норрис («Макларен») – 20

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 15

7-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 10

7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 10

9. Алекс Албон («Уильямс») – 8

10-11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

10-11. Эстебан Окон («Хаас») – 7

12. Оскар Пиастри («Макларен») – 6

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 3

14-16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 2

14-16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 2

14-16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 2

17-18. Оливер Бермэн («Хаас») – 1

17-18. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 1

19-20. Джек Дуэн («Альпин») – 0,5-1

19-20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 0,5-1

Бывший мойщик машин – самый высокооплачиваемый босс «Ф-1»: чем он так хорош?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoЗаубер
logoЮки Цунода
logoКарлос Сайнс
logoАндреа Кими Антонелли
logoШарль Леклер
logoГабриэл Бортолето
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoЭстебан Окон
logoРейсинг Буллз
logoДжек Дуэн
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoЛанс Стролл
logoНико Хюлькенберг
logoМерседес
logoРед Булл
logoПьер Гасли
logoМакларен
logoУильямс
logoИзак Аджар
logoЛиам Лоусон
logoАстон Мартин
logoДжордж Расселл
logoФернандо Алонсо
logoХаас
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoАльпин
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