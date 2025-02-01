Базовая зарплата Ферстаппена – $65 млн в 2025 году, Хэмилтона – 60, Леклера – 34 (RN365)
Издание RacingNews365 опубликовало рейтинг зарплат пилотов «Формулы-1» в 2025 году. Оценка произведена на основе информации от различных источников в паддоке. Показатели не включают в себя бонусы и заработок от личных спонсоров.
Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон оказались существенно впереди всех остальных гонщиков (65 и 60 миллионов долларов, соответственно). Другой пилот Скудерии Шарль Леклер заработает 34 миллиона, в топ-5 также попали Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и пилот «Макларена» Ландо Норрис (по 20).
Портал предполагает, что заработок Хэмилтона с учетом бонусов и личных спонсоров приближается к отметке в 100 миллионов долларов.
Базовые зарплаты гонщиков «Формулы-1» в 2025 году (RacingNews365)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 65 миллионов долларов
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 60
3. Шарль Леклер («Феррари») – 34
4-5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 20
4-5. Ландо Норрис («Макларен») – 20
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 15
7-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 10
7-8. Пьер Гасли («Альпин») – 10
9. Алекс Албон («Уильямс») – 8
10-11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7
10-11. Эстебан Окон («Хаас») – 7
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 6
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 3
14-16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 2
14-16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 2
14-16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 2
17-18. Оливер Бермэн («Хаас») – 1
17-18. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 1
19-20. Джек Дуэн («Альпин») – 0,5-1
19-20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 0,5-1
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