«Челси» и «МЮ» интересуются Садики. Лондонцы узнавали стоимость трансфера хавбека «Сандерленда» (Саша Тавольери)

Ноа Садики заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Челси » и «Манчестер Юнайтед » проявляют интерес к 20-летнему центральному полузащитнику «Сандерленда » Ноа Садики , сообщил журналист Саша Тавольери.

Лондонский клуб связался с «Сандерлендом» по поводу цены футболиста после очного матча в АПЛ , который прошел 25 октября.

Манкунианцы, в свою очередь, обращались к представителям игрока еще в начале сезона.

В этом сезоне Садики провел 15 матчей в чемпионате Англии и получил четыре желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .