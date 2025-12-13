«Челси» и «МЮ» интересуются Садики. Лондонцы узнавали стоимость трансфера хавбека «Сандерленда» (Саша Тавольери)
Ноа Садики заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 20-летнему центральному полузащитнику «Сандерленда» Ноа Садики, сообщил журналист Саша Тавольери.
Лондонский клуб связался с «Сандерлендом» по поводу цены футболиста после очного матча в АПЛ, который прошел 25 октября.
Манкунианцы, в свою очередь, обращались к представителям игрока еще в начале сезона.
В этом сезоне Садики провел 15 матчей в чемпионате Англии и получил четыре желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
