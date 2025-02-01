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❄️ Лыжи. Кубок мира. Далквист выиграла классический спринт, Фендрих – 2-я, Гиммлер – 3-я

Шведка Далквист выиграла классический спринт на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Майя Далквист (Швеция) – 3.03,87

2. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,94

3. Лаура Гиммлер (Германия) – 1,25

4. Лотта Венг (Норвегия) – 3,57

5. Ане Стенсет (Норвегия) – 15,24

6. Колетта Ридзек (Германия) – 16,93

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДжесси Диггинс
Алина Майер
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швеции жен
logoКатарина Хенниг
logoКертту Нисканен
logoЙоханна Хагстрем
logoсборная Франции жен
logoАне Стенсет
logoМайя Далквист
сборная Швейцарии жен
Мелисса Гал
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Моа Ханссон
Катержина Янатова
сборная Чехии жен
Надин Фендрих
logoМоа Лундгрен
logoсборная Норвегии жен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Колетта Ридзек
logoЛотта Венг
logoсборная США жен
logoКубок мира
спринт (жен)
результаты
лыжные гонки
Ясми Йоэнсуу
Элена Рисе Юнсен
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