❄️ Лыжи. Кубок мира. Далквист выиграла классический спринт, Фендрих – 2-я, Гиммлер – 3-я
Шведка Далквист выиграла классический спринт на Кубке мира в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Майя Далквист (Швеция) – 3.03,87
2. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,94
3. Лаура Гиммлер (Германия) – 1,25
4. Лотта Венг (Норвегия) – 3,57
5. Ане Стенсет (Норвегия) – 15,24
6. Колетта Ридзек (Германия) – 16,93
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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