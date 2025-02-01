Глава WADA Банька: «Российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с кодексом WADA»

В WADA вновь отметили несоответствие законодательства РФ антидопинговому кодексу.

В сентябре 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в очередной раз было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Причиной стали несоответствия государственного законодательства, выявленные в ходе аудита.

В РУСАДА ранее объясняли , что замечания были получены по некоторым положениям Федерального закона о спорте.

«Их законодательство до сих пор не приведено в соответствие с антидопинговым кодексом [WADA]. Хотя они, безусловно, хотят вернуться в систему. Они также заявили о выплате задолженности по членским взносам», – сказал президент WADA Витольд Банька .

В декабре о выплате взноса в WADA за 2023 год сообщал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах