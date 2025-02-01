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Ротенберг о СКА: «Многим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ – предлагают 10 млн долларов в год. Мне звонят, у нас диалог, совместно развиваем хоккей»

Роман Ротенберг рассказал о серьезном интересе к игрокам СКА из клубов НХЛ.

Петербургский клуб обыграл «Динамо» в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом (4:3 ОТ). Защитник СКА Александр Никишин отметился дублем и результативной передачей в этой игре. 

– Александр Никишин на невероятном уровне играет после травмы. И особенно он хорош в матчах с «Динамо». Но, положа руку на сердце, у вас есть надежда, что Никишин останется в КХЛ и в СКА на следующий сезон? Ведь его контракт истекает. Он, наверное, лучший игрок в этой лиге.

– Надо смотреть его развитие. Я считаю, что мы вместе хорошо работаем, и он развивается. У меня очень хороший контакт с Сашей. Он слушает, выполняет требования, улучшает свою игру с каждым днем, так же как и другие ребята в нашей команде.

Время покажет. Мы сделаем все возможное, чтобы он остался играть в России. Мы сделаем все возможное. Многим нашим игрокам звонят владельцы клубов НХЛ, лично владельцы звонят, предлагают им огромные контракты.

Мы говорим про 10 миллионов долларов в год. Понятно, контракт новичка – это ограничение. Есть уже гарантии больших контрактов.

Поверьте, нам не очень просто в этой ситуации, но мы делаем все возможное, чтобы все наши игроки остались в команде. Я считаю, что в нашей команде играют очень талантливые ребята.

И то, что им лично звонят владельцы клубов НХЛ – это говорит, что мы хорошо работаем с нашими игроками и их развиваем. Это показатель. Они мне звонят, спрашивают, как дела.

Сегодня общался с руководством «Монреаля». Мы общаемся со всеми. У нас диалог. Мы совместно развиваем хоккей. Мне тоже интересно узнать новые тенденции. Интересно узнать, как команды НХЛ работают изнутри.

Не из телеграм-каналов наших уважаемых журналистов, а именно от руководителей, владельцев клубов НХЛ и генеральных менеджеров. Я с ними со всеми общаюсь.

И я считаю, что это дает возможность мне ставить тот хоккей, в который на сегодняшний день играет СКА, – сказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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