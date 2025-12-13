Тиаго Силва о Неймаре: «Люди навесили на него ярлык и обсуждают только прошлые скандалы. Хотя сейчас он почти не выходит из дома. Его оценивают несправедливо»
Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва выступил в защиту форварда «Сантоса» Неймара.
«У него есть все: барокамера, ледяная ванна, личный повар, физиотерапевт, тренер по физической подготовке. Люди оценивают его несправедливо.
Уверяю вас, он готовится как следует, полон решимости показать себя с лучшей стороны на чемпионате мира. Не забывайте, что он восстанавливается после серьезной травмы левого колена (разрыв крестообразных связок, полученный в 2023 году – Спортс’‘). После этого проблемы неизбежны. Посмотрите на Родри!
Проблема в том, что «Сантосу» нужно было избежать вылета, и им был нужен Неймар, даже если он не в лучшей форме. К тому же Неймар, как и я, всегда хочет играть.
Я сказал ему: «Ты уже не тот Неймар, что десять лет назад. Ты должен заботиться о себе». До одной из недавних травм он чувствовал себя в отличной форме. Но именно тогда случаются травмы.
Ты чувствуешь себя настолько хорошо, что перенапрягаешься – и все ломается. Вопреки распространенному мнению, Неймар делает все правильно.
Когда-то он наслаждался отдыхом и отпусками. Он был холост, и его образ жизни отличался от моего, ведь я был женат и вел более сдержанный образ жизни. Сейчас он с Бруной Бьянкарди. У них есть маленькая дочка, и он почти никогда не выходит из дома.
Но люди навесили на него ярлык и обсуждают только прошлые скандалы», – сказал Тиаго Силва, игравший с Неймаром в «ПСЖ» и сборной Бразилии.