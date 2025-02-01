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Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»

Флоран Малуда назвал Александра Мостового уважаемой фигурой во Франции.

«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой – он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбур». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги – это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.

Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу и нас должны уважать. Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», – сказал экс-вингер «Челси».

Александр Мостовой выступал за «Страсбур» с 1994 по 1996 год.

Малуда сыграл за Fight Nights из Медиалиги. Что? 😬

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoлига 1 Франция
logoАлександр Мостовой
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
logoФлоран Малуда
logoСтрасбур
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
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