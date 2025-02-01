Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»
«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой – он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбур». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги – это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.
Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу и нас должны уважать. Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», – сказал экс-вингер «Челси».
Александр Мостовой выступал за «Страсбур» с 1994 по 1996 год.
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